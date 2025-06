Torna anche quest’anno Scenari. Invito allo stupore, il festival letterario della città di Modica (RG), che giunge alla sua IV edizione. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal sovrintendente Tonino Cannata, insieme alla Mondadori Bookstore di Piera Ficili e a Babel Agency. Da venerdì 27 giugno a domenica 27 luglio, per cinque weekend consecutivi, le più belle piazze, i palazzi, ma anche i vicoli e gli scorci più suggestivi della città, già patrimonio Unesco, diventeranno il palcoscenico di incontri pubblici e interessanti dibattiti a carattere letterario e culturale.

IL PROGRAMMA

Il Festival Scenari si aprirà con la presentazione de Il Dio dei nostri padri (HarperCollins) di Aldo Cazzullo, un viaggio nel tempo attraverso uno dei più grandi romanzi mai scritti, seguita da Erri De Luca con L’età sperimentale (Feltrinelli), un romanzo che fa scoprire le possibilità della terza età. La rassegna proseguirà con Concita De Gregorio e il suo Di madre in figlia (Feltrinelli), dove racconta l’eredità femminile di tre generazioni, e un’analisi politica con Monica Maggioni a partire da The Presidents (Rai Libri) insieme con Paolo Magri. Romano Prodi rifletterà sull’Europa a partire dal libro scritto con Massimo Giannini, Il dovere della speranza (Rizzoli). Il programma vedrà anche Geppi Cucciari in un vivace dialogo con Salvatore Cannata, Uno spettacolo di vita, e Roberto Saviano che presenterà L’amore mio non muore (Einaudi). Il thriller sarà protagonista con Uccidi i ricchi (Rizzoli) di Sandrone Dazieri, mentre Alberto Matano proporrà il suo romanzo Vitamia (Mondadori). Stefano Massini offrirà un affresco critico su Donald Trump a partire dal suo libro Donald (Einaudi) e Mario Giordano indagherà le dinastie del potere italiano con Dynasty (Rizzoli). Il maestro del thriller Jeffery Deaver porterà invece la nuova avventura di Colter Shaw con Più in là del nulla (Rizzoli). Melania G. Mazzucco traccerà il ritratto di una diva del cinema muto in Silenzio: le sette vite di Diana Karenne (Einaudi), e Nadia Terranova chiuderà il festival con il suo romanzo Quello che so di te (Guanda).

L’ILLUSTRAZIONE

Quest’anno il festival si avvale di un’illustrazione creata appositamente da Giovanni Robustelli, artista figurativo che concentra il suo lavoro sulla grammatica del segno.