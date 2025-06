Oltre sei milioni di euro di finanziamenti sono stati erogati a circa cento imprese di piccole e medie dimensioni della provincia di Trapani associate a CNA nel solo primo semestre 2025, e quasi tutte stanno beneficiando dei contributi a fondo perduto della misura “Più Artigianato” disposta dalla Regione Siciliana.

È questo un dato che rileva la proficua collaborazione sinergica attivata qualche mese fa tra Unicredit e la CNA provinciale. Un primo bilancio è stato fatto nel corso di un incontro tenutosi presso la sede CNA di via Pantelleria, tra il Presidente Giuseppe Orlando, il Segretario Francesco Cicala e Renato Mancini, Area Manager Retail di Unicredit per la provincia di Trapani.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora in sinergia con Unicredit- dichiarano Francesco Cicala e Giuseppe Orlando, Segretario e Presidente di CNA Trapani- invitiamo le piccole imprese che non lo avessero ancora fatto ad informarsi presso i nostri uffici in merito a tutte le opportunità di cui possono beneficiare, grazie anche a questa proficua collaborazione. In particolare, la misura Più Artigianato- con l’innalzamento della percentuale di contributo prevista, dal 20% al 35%- si sta rivelando un’ottima occasione per investire sulla crescita, l’innovazione e la competitività delle nostre imprese artigiane”.

D’altro canto, durante l’incontro, Unicredit ha confermato la propria attitudine ad operare quale Banca del Territorio. Ha inoltre sottolineato la vicinanza delle proprie strutture provinciali alle istituzioni, al fine di rafforzare una cooperazione che punta al sostegno delle imprese ed allo sviluppo economico del territorio.

Mancini conferma la volontà della Banca di stare vicina agli oltre 3.000 iscritti provinciali con un ruolo attivo nel supporto all’accesso al credito in tutte le forme utili alle esigenza aziendali con una consulenza dedicata e distintiva che possa accompagnare le aziende in ogni fase della loro vita.

“La cooperazione tra pubblico e privato, tra istituzioni, organizzazioni, enti e imprese del territorio- concludono Cicala e Orlando- specie in questo momento storico caratterizzato da cambiamenti repentini a tutti i livelli, è la strada da percorrere per sostenere la nascita di nuove imprese e la vivacità di quelle già esistenti, al fine di renderle sempre più resilienti, sostenibili e innovative, e in grado di generare conseguentemente nuova occupazione”.