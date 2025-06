Rilevati batteri coliformi nell’acqua erogata a Campobello di Licata, portando a sospensioni dell’erogazione e divieti d’uso per fini alimentari. Le autorità locali, tra cui il sindaco Vito Terrana, hanno emesso ordinanze e avvisi per informare la popolazione e adottare misure precauzionali. “”I batteri coliformi – spiega il capo dell’esecutivo – sono un gruppo di batteri, tra cui l’escherichia coli, che possono indicare la presenza di contaminazione fecale nell’acqua, e quindi la possibilità di contaminazione da patogeni. La loro presenza nell’acqua potabile non è desiderabile e richiede interventi per garantire la sicurezza””. A seguito di analisi dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, sono stati trovati batteri coliformi nell’acqua potabile di Campobello di Licata. Il sindaco ha vietato l’uso dell’acqua per scopi alimentari e sono state adottate misure per sospendere l’erogazione e bonificare le cisterne dove l’acqua viene stoccata. Le cause della contaminazione possono essere diverse, tra cui rotture nelle tubature, problemi nel sistema di approvvigionamento o infiltrazioni. Per risolvere il problema, è necessario individuare la causa della contaminazione e intervenire con interventi di bonifica e, se necessario, con la sostituzione delle tubature. Il Comune e l’Asp stanno lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la potabilità dell’acqua.

Giovanni Blanda