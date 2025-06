Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi di contrada Burraitotto. Un anziano alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto si è completamente ribaltata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Il conducente, spavento a parte, non ha riportato per fortuna conseguenze.