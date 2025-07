Un grave episodio intimidatorio ha colpito il Presidente del Consiglio Comunale di Naro, Giuseppe Passarello. Un messaggio anonimo, contenente minacce inaccettabili, è stato rinvenuto sul luogo di lavoro dell’esponente politico, suscitando profonda indignazione e preoccupazione in tutta la comunità.

Il gruppo consiliare “Voce Narese”, di cui Passarello è membro, ha espresso la propria vicinanza in una nota ufficiale:

«Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza, intimidazione e vigliaccheria che mira a colpire chi, con serietà e senso di responsabilità, si impegna ogni giorno per il bene della nostra comunità.

Atti come questi sono il frutto avvelenato di un clima d’odio sempre più diffuso, anche a Naro, che dobbiamo avere il coraggio di denunciare con forza.

A Giuseppe, persona splendida e compagno di avventura eccezionale, va la nostra piena solidarietà e il nostro affetto. Siamo e saremo sempre al tuo fianco.»

Alla voce del gruppo consiliare si è unita quella del Sindaco Milco Dalacchi, che ha voluto esprimere pubblicamente la solidarietà sua e dell’intera amministrazione comunale:

«A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo piena solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Giuseppe Passarello, vittima di un vile e inaccettabile atto intimidatorio.

Condanniamo con assoluta fermezza questo gesto ignobile, che offende non solo una persona perbene ma anche le istituzioni democratiche che rappresentiamo.

Non permetteremo che la violenza, la paura o l’intimidazione trovino spazio nella nostra comunità.

Abbiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, certi che sarà fatta luce su quanto accaduto e che i responsabili saranno individuati.

Giuseppe, non sei solo. L’Amministrazione e tutta la città di Naro sono al tuo fianco.»