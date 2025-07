L’Atletica paralimpica sarà protagonista a Grosseto con i Campionati Italiani Assoluti targati FISPES, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio allo Stadio Carlo Zecchini. La città toscana si prepara ad accogliere un altro importante appuntamento con 183 atleti paralimpici italiani in rappresentanza di 53 società, in una manifestazione organizzata dalla Federazione con il patrocinio del Comune di Grosseto, della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana e la collaborazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema e dell’Associazione Skeep.

Il team della Pro Sport Ravanusa, del Presidente Giancarlo La Greca, sarà rappresentato dai due atleti di punta, Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna, i due ognuno con la loro storia dietro, cercano un “riscatto” ma soprattutto, vogliono lanciare l’esempio, che nella vita ci si può rialzare da destini non voluti.

Dopo i campionati Italiani indor, di dice Giancarlo La Greca, sono fiducioso di un risultato storico non solo per il nostro territorio, ma un risultato che sia da stimolo alle decine di atleti paralimpici che in quest’anno si sono avvicinati a noi, mi limito per ora a fare sono un imbocca al lupo a Maurilio e Peppe.

Già sede dei Campionati Europei nel 2016 e di cinque tappe del World Para Athletics Grand Prix negli anni scorsi (dal 2013 al 2016 e poi anche nel 2019), lo stadio Zecchini torna così a ospitare un grande evento di Para atletica, a conferma del legame ormai consolidato tra Grosseto e il movimento paralimpico italiano.

La rassegna apre il nuovo quadriennio paralimpico in vista dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028, dando il via a una stagione che culminerà in autunno con i Campionati Mondiali di Nuova Delhi, in India dal 27 settembre al 5 ottobre, e a livello giovanile con gli European Para Youth Games (EPYG) in programma a fine mese a Istanbul, in Turchia, dal 21 al 28 luglio.

A lanciare ufficialmente i Campionati sarà la conferenza stampa in programma venerdì 11 luglio alle ore 11.30 nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in Piazza Dante Alighieri. Interverranno autorità locali, rappresentanti della FISPES, gli atleti paralimpici Ambra Sabatini e Marco Cicchetti, oltre ad altri protagonisti del mondo sportivo e istituzionale. Nell’occasione è prevista la presentazione del progetto federale “Formazione del talento” per l’apertura di sei poli interregionali di avviamento e perfezionamento dell’atletica paralimpica, sostenuto con il contributo del Fondo Carta etica di UniCredit.