Pasquale Messina assume ufficialmente l’incarico di referente provinciale del Nursing Up per la provincia di Agrigento. Una nomina che segna un passo importante per la rappresentanza sindacale degli infermieri e delle professioni sanitarie all’interno del territorio.

L’obiettivo del nuovo referente sarà quello di portare una visione chiara, moderna e concreta all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, rafforzando il dialogo con le istituzioni e dando voce alle esigenze degli operatori sanitari.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative dei nostri colleghi – ha dichiarato Pasquale Messina –. Intendiamo portare avanti battaglie fondamentali, puntando su professionalità, trasparenza e ascolto.»

Il Nursing Up si conferma così una presenza sempre più radicata nel territorio, pronta a promuovere i diritti, la dignità e il riconoscimento del ruolo centrale che gli infermieri ricoprono nel sistema sanitaro