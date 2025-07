Il Movimento politico “Forza Nazionale- Difendiamo l’Italia” in piena fase organizzativa sul territorio al fine di rilanciare la sua azione politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e amministrativi, promuove il convegno su “Economia e Lavoro: proposte per cambiare il sistema”. L’incontro si svolgerà il 20 settembre prossimo presso la sala meeting del Royal Garden Hotel di Assago (Mi). Allo stesso prenderanno parte diversi economisti, studiosi di chiara fama e aderenti al Movimento. Tra i relatori, Antonio Fierro, presidente di Forza Nazionale, già dirigente dell’IRI e Mauro Conti, segretario nazionale. “ Forza Nazionale– afferma Mauro Conti- si colloca all’interno del polo moderato, ponendo al centro del suo programma elettorale i temi che riguardano soprattutto il lavoro, la sanità, la famiglia e l’ambiente”. “ Il nostro movimento- conclude Conti- ha una visione politica nazionale anche se partiamo dalla specificità dei territori per lanciare le nostre idee e le nostre proposte”.