Il vice coordinatore regionale di Forza Italia e segretario provinciale di Agrigento, onorevole Riccardo Gallo, e la deputata regionale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, esprimono piena solidarietà, vicinanza e sostegno al sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, vittima di un vile episodio di intimidazione e minaccia mentre svolgeva il proprio dovere istituzionale.

“Condanniamo con fermezza – dichiarano Gallo e La Rocca Ruvolo – il grave gesto di violenza verbale e intimidazione subito dal sindaco Corbo, che ha dimostrato grande senso di responsabilità e coraggio, recandosi personalmente al pronto soccorso per verificare una situazione di forte criticità. Minacce come quelle ricevute, in particolare contro chi ricopre ruoli pubblici a servizio della comunità, sono inaccettabili e vanno contrastate con determinazione.”

“Forza Italia agrigentina – proseguono – è al fianco del sindaco Corbo e di tutte le istituzioni che, ogni giorno, con dedizione e senso civico, operano per garantire legalità, sicurezza e dignità ai cittadini. Esprimiamo il nostro incoraggiamento all’amico Vincenzo Corbo a proseguire con serenità e fermezza il proprio cammino amministrativo rinnovandogli stima e fiducia.”