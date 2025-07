Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha incontrato stamani i giornalisti per illustrare l’attività svolta in questo primo periodo del suo mandato. Il Presidente ha posto l’accento sulla linea che intende seguire per tutte le esigenze dell’intero territorio provinciale dopo ben dodici anni di assenza della politica dall’ex Provincia, in particolare sugli interventi da adottare per un utilizzo razionale dell’avanzo di amministrazione. “Nonostante i dodici anni di gestione commissariale” ha detto il Presidente Pendolino “ho trovato un Ente sano, con un bilancio in attivo, constatando che, grazie all’ottimo lavoro dei dirigenti e di tutto il personale, non ha mai fatto venire meno il suo impegno sul territorio. L’avanzo di amministrazione avrà, come principali destinazioni, la viabilità (10 milioni), le scuole (4 milioni) e il patrimonio immobiliare (1 milione e 300 mila euro)”.

Il Presidente ha ricordato come il progressivo miglioramento dell’estesa rete viaria secondaria consentirà innanzitutto un migliore collegamento tra i vari comuni, necessario a cittadini, imprese e turisti che vogliano visitare, oltre i siti storici come Valle dei Templi, Scala dei Turchi ecc, anche le aree interne ricche di natura, storia e cultura. Le somme destinate alle scuole serviranno a garantire la sicurezza di alunni e docenti lì dove si presentasse la necessità di interventi immediati.

Tra gli argomenti affrontati anche l’impegno del Libero Consorzio per il progetto aeroporto, con la conferma delle somme stanziate (200 mila euro) in risposta alle osservazioni del Ministero dei Trasporti per l’inserimento di Agrigento nel piano nazionale dei trasporti, e l’impegno per il reperimento delle risorse economiche per l’adeguamento sismico e impiantistico della sede centrale del Liceo “Politi” e per il recupero dell’istituto “Fermi”, per il quale naturalmente sarà necessario l’accesso ad importanti linee di finanziamento. Infine, il Presidente ha evidenziato l’impegno sul cartellone 2025 del Teatro dell’Efebo al Giardino Botanico che sta riscuotendo un grande successo di pbblico grazie all’altissima qualità degli spettacoli.

“Da parte mia e del Libero Consorzio di Agrigento” ha concluso il Presidente Pendolino “la totale disponibilià a collaborare con i vari enti per ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo di tutto il territorio provinciale