Importante traguardo per i dipendenti del Comune di San Biagio Platani, che hanno ottenuto un aumento del proprio orario di lavoro da 24 a 28 ore settimanali.

Il risultato giunge a circa un anno dall’impegno assunto dal sindaco Salvatore Di Bernardo con le organizzazioni sindacali e rappresenta il primo passo concreto verso l’obiettivo della piena normalizzazione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali. A darne notizia, con grande soddisfazione, sono il Segretario Generale Salvatore Parello e il Coordinatore Provinciale Enti locali Carlos Bonfanti, che ringraziano l’Amministrazione comunale per la collaborazione e confermano l’impegno della CISL FP nel proseguire un percorso di pianificazione sindacale improntato alla concretezza e al benessere dei lavoratori.

“Questo è solo il primo passo – dichiarano Parello e Bonfanti –. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei dipendenti comunali e il raggiungimento delle 36 ore, traguardo fondamentale per la normalizzazione del servizio e la valorizzazione del personale.”

Soddisfatto anche il primo cittadino per il risultato ottenuto. “Una giornata che segna una svolta concreta per il nostro ente e per tutte le persone che ne fanno parte. Un cambiamento che va oltre i numeri: è il segno concreto di un’Amministrazione che sceglie di investire sulle persone, di ascoltare, di costruire risposte reali a bisogni reali.La sottoscrizione di questo contratto rappresenta una scelta coraggiosa, una conquista collettiva e un atto di fiducia nel futuro. Continuiamo così perché il cambiamento non è mai un punto d’arrivo ma un percorso da fare insieme” ha dichiarato il sindaco Di Bennardo.