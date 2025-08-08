Si terrà il 9 agosto, il Giubileo dei Migranti. Promosso dal Servizio Migrantes dell’Arcidiocesi di Agrigento, il momento vuole essere occasione, dicono i promotori, per riscoprire insieme i valori della fraternità e dell’accoglienza alla luce del Vangelo.

Il programma prevede alle ore 18:00 il raduno in piazza Don Minzoni a seguire l’ingresso in Cattedrale, dove alle ore 19:00 si terrà la celebrazione eucaristica. Al Termine è previsto un buffet multiculturale, l’ascolto di testimonianze da parte di persone migranti e il concerto di Chris Obehi, cantante nigeriano arrivato, a 16 anni, a Lampedusa e che oggi canta la sua Africa in Sicilia, anche in siciliano, per dare voce a chi non ha voce.