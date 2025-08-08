Si potenzia il servizio di Ape Taxi. Il Primo Settore del Comune di Sciacca, Ufficio Trasporti, su direttiva dell’Amministrazione comunale, ha proceduto a indire il bando di concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di 4 autorizzazioni per “servizio di noleggio con conducente svolto mediante Tricicli L5E-A”, con mezzi a motore elettrico. Gli interessati potranno presentare istanza entro il prossimo 4 settembre. Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sciacca (Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso dal 2024).

“Si tratta di un momento storico per la città – dichiarano il sindaco Fabio Termine e gli assessori ai Trasporti Simone Di Paola e al Turismo Francesco Dimino –. Si conclude un iter lungo anni. Con questo nuovo bando si dà la possibilità agli operatori economici di consolidare un servizio turistico importante, che nel tempo ha dimostrato di essere essenziale e che con questa nuova iniziativa si potrà ora potenziare”.

Le quattro nuove licenze da assegnare con pubblica selezione si aggiungeranno alle due già assegnate anni fa. Con deliberazione del Consiglio comunale, si ricorda, è stato istituito nel territorio comunale il servizio di trasporto non di linea denominato Ape Taxi. Per l’attivazione del servizio è stato previsto il rilascio di sei licenze. A seguito di una selezione pubblica, ne sono state assegnate due. Ne risultavano dunque disponibili quattro che ora saranno assegnati con la nuova selezione pubblica.