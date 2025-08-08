Il Comune di Bivona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio: la 38ª edizione della Sagra della PescaBivona IGP, in programma il 9 e 10 agosto 2025.

Un evento che ogni anno celebra la PescaBivona, frutto simbolo del territorio, riconosciuto con marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) per la sua dolcezza, consistenza e autenticità.

Organizzata dal Comune di Bivona, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, del Ministero della Cultura e del circuito Borghi dei Tesori, e con la produzione a cura di Futuris e Record, la sagra si conferma come un contenitore di eventi in grado di coniugare tradizione, intrattenimento e promozione territoriale.

«La Sagra della PescaBivona IGP è molto più di una semplice manifestazione – afferma il Sindaco Milko Cinà – È un’occasione per promuovere il nostro territorio, valorizzare la nostra agricoltura e aprire le porte di Bivona a migliaia di visitatori che qui possono scoprire sapori, tradizioni e bellezza autentica. Quest’anno il programma è più ricco che mai, e siamo pronti a vivere insieme una festa indimenticabile.»

Un programma di eventi ricchissimo: la sagra animerà il centro storico di Bivona con degustazioni gratuite di PescaBivona IGP, un villaggio espositivo con aziende agricole e artigianali locali, e tanti momenti di intrattenimento pensati per tutte le età: spettacoli con artisti di strada per bambini, mostre ed esposizioni d’arte, esperienze e visite guidate, esibizioni di bande musicali, tamburinari, gruppi folk e parate itineranti che animeranno le vie del paese.

Una delle grandi novità di questa edizione: gli organizzatori hanno pensato di far realizzare un allestimento di una PescaBivona IGP gigante realizzata in cartapesta che servirà come punto foto per accogliere i visitatori.

I Cooking Show e Wine Tasting – appuntamenti da non perdere: Lo chef Natale Giunta conquisterà il pubblico con una performance culinaria tra innovazione e identità territoriale sabato 9 agosto. Giusina in Cucina domenica 10 Agosto porterà sul palco i sapori autentici della tradizione siciliana reinterpretati con semplicità e passione; Wine Tasting con i vini dell’Azienda Agricola Di Salvo ed il Sommelier Francesco Baldacchino.

Musica, comicità e spettacolo – Il palco di Piazza San Giovanni ospiterà due grandi serate:Venerdì 9 agosto Ore 22:00 – Spettacolo di cabaret con Claudione & Vespertino Ore 23:00 – DJ Set con Salvo Trupia & Jackmaster – ONOVOX e le super ospiti JAS & JAY

Sabato 10 agosto Ore 22:15 – Concerto evento di Fred De Palma, uno dei nomi di punta della scena urban italiana (ingresso gratuito)

Tutti gli eventi si svolgono nel centro storico del Comune di Bivona (AG) e saranno ad ingresso gratuito