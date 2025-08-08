E’ pubblicato sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara relativo al quarto lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la S.S. 189. Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione è fissato alle ore 12:00 del prossimo 5 settembre 2025 e la procedura di gara sarà gestita in modalità telematica ed inversione procedimentale tramite la piattaforma certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. “Continua l’impegno del Libero Consorzio per migliorare la viabilità interna – afferma il Presidente Giuseppe Pendolino – e nei prossimi mesi saranno bandite altre gare per la sistemazione di vari tratti di strade provinciali”.

Il bando riguarda i lavori sulle Strade Provinciali n. 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, n. 32 Ribera-Cianciana, n. 19B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e n. 29A Montallegro-Cattolica Eraclea. L’importo complessivo della gara è di 1.672.118,14 euro (compresi 33.442,36 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 520/2022). I lavori dovranno essere ultimati entro 540 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna.

L’apertura delle offerte telematiche è in programma in seduta pubblica alle ore 8:30 del 9 settembre 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).