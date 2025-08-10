Via libera dalla giunta comunale di Agrigento all’ampliamento del parcheggio nella Valle dei Templi. Si tratta dell’area che insiste sul lato del tempio di Giunone. La superficie verrà estesa a complessivi 21.500 metri quadrati, 6.500 in più rispetto a quelli attualmente utilizzati.

L’affidamento del parcheggio, secondo le condizioni economiche e le prescrizioni contenute nella convenzione vigente fino al 31 dicembre 2026, è stato dato al Parco Archeologico. Una misura, si legge nel provvedimento, che mira a soddisfare la crescente domanda di sosta, in particolare nei periodi di alta affluenza turistica. L’obiettivo è quello di scongiurare il fenomeno della sosta selvaggia, una pratica incivile ma soprattutto pericolosa per la sicurezza dei cittadini.