Serata speciale quella dello scorso Venerdì 8 Agosto celebrata alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto per l’Omaggio a Matteo Collura, giornalista-scrittore agrigentino, autore di saggi, pubblicazioni, romanzi di successo, nonché autore di alcune biografie sul “Maestro di Regalpetra” legato alla figura dello scrittore racalmutese fino ad essere considerato il suo allievo.

Per la cerimonia dell’ottantesimo compleanno di Collura, organizzata da Enzo Sardo, Don Angelo Chillura, Diego Romeo e da altri amici, stretti da profondo legame, hanno partecipato anche gli amici del mondo della cultura, del giornalismo e dell’editoria, mossi da grande affezione; l’evento, inoltre, è stato trasmesso in diretta streaming su Facebook e sul canale YouTube per ampliare la partecipazione social agli utenti impossibilitati a partecipare. Ha coordinato e moderato la serata lo scrittore Enzo Sardo.

Dopo i saluti istituzionali del dott. Calogero Bongiorno nella duplice veste di Sindaco di Racalmuto e di presidente della Fondazione Leonardo Sciascia è intervenuto il prof. Calogero Brunetto presidente della Società Agrigentina di Storia Patria che ha dato notizia inedita sulla figura di Leonardo Sciascia come promotore nella nascita della Società Agrigentina di Storia Patria del 27 Marzo 1965, motivo per il quale ha consegnato ufficialmente alla Fondazione copie autenticate del primo Atto Costitutivo, composto da 8 pagine A4, dove si riscontra il nome del “prof. Leonardo Sciascia, residente a Caltanissetta” quale socio fondatore e la carica elettiva in seno al Consiglio Direttivo. Quindi l’attenzione è stata rivolta all’illustre festeggiato Matteo Collura con la cerimonia del conferimento di Socio Onorario della Società Agrigentina di Storia Patria, al quale è stata letta la motivazione:

“Ill.mo Maestro, il Consiglio Direttivo della Società Agrigentina di Storia Patria, nella convocazione del 16 Luglio 2025, su proposta del Presidente, ha espresso all’unanimità di conferire alla S.V. la nomina di Socio Onorario, in attuazione del disposto dell’art. 4 del nostro Statuto, in considerazione dei meriti culturali sia nella sua professione di giornalista sia in quella di scrittore di successo che portano alto il valore della sicilianità, altresì riconoscendo il fecondo impegno per le tematiche socio-culturali di grande sensibilità, la vasta produzione letteraria, saggistica e l’attenzione per la ricerca storica per la quale la nostra Società è espressione e riferimento territoriale per numero, qualità e competenza specifica dei Soci che arricchiscono l’ampio repertorio culturale”, quindi è stata consegnata la tessera di socio onorario e la targa ricordo con dicitura:

“ Il Consiglio Direttivo della Società Agrigentina di Storia Patria con voto unanime Conferisce al giornalista e scrittore Matteo Collura il titolo di Socio Onorario – Per aver espresso tematiche inderogabili nel mondo della cultura con articoli, saggi storici, pubblicazioni, romanzi di successo e specifiche biografie di Leonardo Sciascia; e quale alfiere della sicilianità che avanza dal territorio agrigentino nella penisola ed oltre, in un itinerario ultranazionale che soddisfa e inorgoglisce. Agrigento, 8 Agosto 2025 – Il Presidente Prof. Calogero Brunetto”.

Un lungo applauso ha anche suggellato l’avvenuta consegna a Matteo Collura, scrittore e giornalista del Corriere della Sera, di alcune pubblicazioni del socio novantenne prof. Antonio Palermo che hanno avuto il patrocinio morale della Società, come la trilogia di cento anni storia siciliana dal 1713 al 1815, insieme a “Nicolò Valla, francescano dell’Ordine dei Minori di Girgenti” e al Bollettino n. 2 della Società, quest’ultima raccolta di saggi e contributi storici dei vari soci.

Significativo è stato l’intervento del presidente della Federazione Internazionale Giornalisti e Autori del Turismo IFTAJ Giacomo Glaviano il quale ha consegnato una targa a Matteo per “la carriera e l’impegno culturale”, sottolineando il profondo legame alla sua terra e alla memoria di Sciascia. Gradito è stato l’intermezzo musicale di Salvatore Nocera Bracco, medico e cantautore, che ha eseguito una canzone scritta per Matteo Collura.

Inoltre, hanno dato il proprio contributo con alcuni interventi Andrea Apollonio, Vito Catalano e Virman Cusenza che hanno preceduto la proiezione del docufilm “Leonardo Sciascia raccontato da Matteo Collura” di Diego Romeo, altresì è stata inaugurata anche la mostra “Matteo Collura e Leonardo Sciascia”, a cura di Vito Catalano ed Edith Cutaia, che ripercorre l’amicizia tra i due scrittori attraverso il loro rapporto epistolare, suffragato in esposizione da documenti materiali, libri e articoli di giornale che hanno segnato la lunga carriera di Collura.

Ha chiuso la serata il festeggiato che ha ringraziato gli organizzatori ed esteso un caloroso grazie agli amici e ai presenti, tracciando con breve discorso un bilancio del suo percorso umano e professionale. In un clima festoso è seguito un buffet, il taglio della torta e il brindisi finale.