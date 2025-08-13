È stato sorpreso a vendere alcolici ad alcuni ragazzini, uno dei quali non aveva compiuto neppure 16 anni. È successo a Raffadali dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato il titolare di un locale della movida.

Nei confronti del commerciante – un quarantenne – è scattata anche una maxi sanzione di mille euro. I militari dell’Arma – anche a seguito dei recenti fatti avvenuti in paese – hanno intensificato i controlli soprattutto nei luoghi di aggregazione.

I carabinieri hanno notato uscire un gruppetto di giovanissimi da un locale decidendo così di fare un controllo sorprendendo il commerciante mentre stava per somministrare bevande alcoliche ad alcuni minorenni. Proprio ieri si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Agrigento, in seguito agli incresciosi episodi di violenza tra giovanissimi a Raffadali.