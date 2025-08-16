Il Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, consapevole della rilevanza del contributo permesso dal volontariato, anche in termini di supporto alle componenti permanenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per il dispositivo di soccorso tecnico, intende potenziale l’organico del personale volontario operativo presso la sede VVF di Cianciana, consentendo così una maggiore capacità di risposta nel contesto settentrionale della provincia, a beneficio dell’incolumità collettiva e della tutela dei beni materiali, naturali e paesaggistici del territorio, in termini di sicurezza tecnica.

Il reclutamento del personale avverrà acquisendo le manifestazioni di interesse, secondo le procedure del D.P.R. n. 76/2004, riportate nell’avviso pubblico, consultabile nei canali istituzionali del Comando VVF di Agrigento, https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-agrigento – menù a tendina “pubblico avviso”) e del Comune di Cianciana, https://www.comune.cianciana.ag.it

Il Comando auspica la più ampia adesione alle procedure di reclutamento, in chiave di impegno etico, virtuoso e sociale per l’interesse collettivo, precisando che il ruolo di vigile del fuoco volontario prevede requisiti psico-fisici, capacità operative e attitudinali ben precisi, connessi all’impiego nel dispositivo di soccorso e quindi in scenari di rischio anche complessi, quali incendi, frane, alluvioni, attività in quota, impiego di attrezzature tecniche. Quindi, dall’elenco dei candidati decretati “vigili del fuoco volontari” verrà estratto il personale che sarà designato a frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore,che si svolgerà in una sede del Comando, superato il quale verrà acquisita la padronanza delle nozioni, delle procedure e delle tecniche di intervento per rivestire le funzioni di soccorritore volontario VVF presso il distaccamento di Cianciana.

Le manifestazioni di interesse potranno essere espresse entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di attivazione della procedura da parte del Comune di Cianciana.

Per eventuali ulteriori chiarimenti può essere contattato l’ufficio personale del Comando: comando.agrigento@vigilfuoco.it; tel. 0922.511.909