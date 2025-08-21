In merito alle polemiche intorno alla nomina del Commissario straordinario (e futuro Presidente) dell’Autorità di Sistema Portuale Sicilia Occidentale intervengo in qualità di Presidente dell’Aitras e di componente della Consulta regionale per l’Autotrasporto. L’AdSP in questione è uno degli enti strategici più importanti e in Sicilia annovera fra le proprie competenze i porti di Palermo e Termini Imerese in cui si realizzeranno nel prossimo futuro progetti molto importanti per le autostrade del mare e la retroportualità, per questo motivo è necessaria una figura con specifiche competenze come già possedute dal Presidente uscente Pasqualino Monti. L’ex onorevole Tardino non ha i requisiti e le competenze specifiche per ricoprire tale ruolo. Sicuramente è una persone capace e competente ma non in questa specifica materia. Il fatto di essere un avvocato e di essere stata europarlamentare non la rende una tuttologa. Vale la pena ricordare che le associazioni di categoria che siedono alla Consulta regionale per l’Autotrasporto hanno, negli ultimi mesi, svolto l’importante compito di collaborare con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità e con la stessa AdSP della Sicilia Occidentale per delineare gli interventi da realizzare per risolvere i problemi legati alla viabilità dell’arteria che collega al Porto di Palermo (Via Messina Marine) e alla retroportualità del Porto di Termini Imerese: ci è stato garantito che si interverrà in questo senso con progetti studiati ad hoc per risolvere le attuali criticità che si ripercuotono negativamente sul trasporto combinato strada – mare. Gli autotrasportatori siciliani infatti utilizzano per l’85% la via del mare e si tratta di un tema strategico per la Sicilia, unica alternativa al trasporto gommato.

Proprio nel settore del trasporto combinato strada – mare le più importanti imprese di autotrasporto siciliane hanno investito milioni di euro e ci aspettiamo un interlocutore all’altezza dell’attuale situazione e delle future sfide. Il Ministro Salvini può sicuramente assicurare all’Avv. Tardino un ruolo che meglio si adatta alle sue specifiche competenze.

AITRAS

Il Presidente

Salvatore Bella