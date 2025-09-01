L’attesa è finita, per il Città di Canicattì si riaccendono i motori. Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione per i ragazzi biancorossi, che da giorno 29 agosto si sono radunati per iniziare la preparazione precampionato. Il Città di Canicattì ripartirà con un nuovo progetto nella serie C2 di Calcio a 5.

La preseason avrà durata di circa un mese nel quale i ragazzi biancorossi si prepareranno per affrontare il nuovo campionato con la prima partita ufficiale fissata per il giorno 27 settembre.

In casa biancorossa, si ripartirà con gli allenamenti seguiti da mister Jack Giardina e Salvatore Di Marco che curerà la preparazione dei portieri, sotto l’attenta supervisione dei dirigenti Antonio Corsello e Ferdinando Faldetta,

“Siamo felici ed entusiasti di ripartire con un nuovo progetto al quale crediamo molto cercando di prenderci quante più soddisfazioni possibili – dichiara la società biancorossa – vivremo certamente un campionato ricco di emozioni e lotteremo, come sempre abbiamo fatto, per portare il nome di Canicattì più in alto possibile. Siamo soddisfatti di aver centrato tutti i nuovi acquisti che ci eravamo posti come obiettivi e da adesso bisogna lavorare giorno per giorno per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche perché siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano in questo campionato, dove incontreremo squadre ben attrezzate ma daremo sempre il massimo in ogni partita, insomma sarà un campionato tutto da vivere”.

Inoltre la società, ringrazia i tanti tifosi e gli sponsor, del sostegno che hanno espresso e dimostrato, essendo sicuri che lo stesso verrà rinnovato anche per la nuova stagione, già alle porte, presso la nostra casa: la Palestra Comunale “M. Mura” di Canicattì.