Mai scontato questo campionato, anche nelle prime 4 partite ci sono state tantissime sorprese, con nuove proposte e vecchie conferme, perché quando si parla della Serie Cadetta, nulla è mai prevedibile fino all’ultimo secondo di gioco.

Dando un’occhiata alle quote serie b possiamo ammirare Cesena, Modena e Palermo al top, in prima fila per prendere l’ascensore e salire fino all’Olimpo di Serie A. Tra le sorprese spiccano Avellino e Juve Stabia, mentre Monza e Frosinone si fanno spazio per trovare un posto nell’ascensore più affollato d’Italia.

Overoni contro underoni: valanghe di gol contro gare soporifere

La squadra più underona, incline a farci vivere match soporiferi, è la Juve Stabia, con due match su quattro terminati 0 – 0. Viceversa, il club che ci delizia con valanghe di gol segnati e subiti è il Pescara di un certo Zeman, con quattro match su quattro terminati in over 2.5, di cui tre in over 3,5: benvenuti a Zemanlandia. Anche Empoli, Reggiana, Cesena e Venezia tendono a mettere in scena partite con almeno 3 gol totali nel risultato finale.

I grandi flop della Serie Cadetta: per ora

La Sampdoria è partita malissimo con quattro sconfitte consecutive e il Bari non se la passa meglio con un solo punto in classifica. Questi sono i più clamorosi flop di inizio campionato cadetto, con Spezia ed Empoli intrappolati ancora nella zona playout: altra sorpresa. Anche il Venezia sta deludendo le aspettative, perché almeno nei primi 360 minuti di gioco non è riuscito a ingranare.

Quali sono i club che sono partiti al top in Serie B?

Come accennavamo, Palermo, Modena e Cesena hanno fatto una partenza col botto e dominano la classifica con 10 punti su 12, a dimostrazione del fatto che quello di Serie B, è un campionato che offre un tasso di competitività altissimo, con un gap irrisorio tra la zona promozione e la zona retrocessione della classifica.

Oltre a Frosinone e Monza che insidiano la top 3 della classifica, anche l’Avellino è partito bene con due vittorie consecutive, che offrono la possibilità ai Lupi Irpini, di lottare per i playoff.

I migliori bomber di Serie B 2025/2026

Veniamo adesso ai bomber di Serie B, perché alcuni calciatori sono partiti con il piede giusto, dominando le quote calcio dei migliori marcatori su betfair, come per esempio Popov dell’Empoli, con 4 gol in altrettante gare, ma anche il solito Pohjanpalo, sempre produttivo e con già 3 gol e 1 assist all’attivo.

Anche Gliozzi del Modena e Schiavi della Carrarese sono riusciti ad andare in gol tre volte, mentre il miglior reparto offensivo della categoria è quello del Modena con 9 reti, seguito dall’attacco del Cesena che ha segnato 8 gol. Il reparto difensivo più difficile da penetrare è quello del Palermo, che ha subito soltanto una rete in 360 minuti di gioco, tuttavia, anche la difesa del Modena non scherza, con due gol subiti, insieme alle retroguardie del Frosinone e della Juve Stabia.