

Avvicendamenti pastorali ed insediamenti, a Campobello di Licata, su decisione dell’ arcivescovo monsignore Alessandro Damiano. Don Davide Burgio si congeda, Domenica 5 ottobre, dai suoi fedeli dell’ Unita’ pastorale “” Maria, Madre della Chiesa” (comunione delle chiese Matrice “San Giovanni Battista”, Beata Maria Vergine Immacolata e Beata Maria Vergine di Lourdes), celebrando, a Campobello di Licata, domenica 5 ottobre, nella chiesa di Lourdes, con inizio alle ore 18,30, la Santa messa. Il prete empedoclino farà la sua immissione canonica nella comunità dei Santissimi Pietro e Paolo di Favara, venerdì 10 ottobre, alle ore 18,30. E’ in arrivo, intanto, nell’Unità Pastorale campobellese “”Maria, Madre della Chiesa””, don Giuseppe Costanza, di Grotte, che lascia la comunità narese, mentre don Marco Damanti, di Licata, si insedierà nell’Unità pastorale della “” Sacra famiglia” Campobellese (chiese di San Giuseppe e Gesù e Maria). Proviene dalla comunità cattolica di Favara.

Giovanni Blanda