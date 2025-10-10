È stato immortalato dalle immagini della dash cam di un’auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata lungo viale Kennedy. Il ladro, un 39enne catanese, è stato subito riconosciuto, in considerazione dei suoi precedenti penali, dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto del malcapitato che si è accorto del furto subìto dopo aver trascorso una giornata a mare, alla Playa.

Il turista, tornato a riprendere l’auto dopo pranzo, non ha più trovato gli effetti personali lasciati in macchina e, pertanto, ha chiesto aiuto ai poliziotti. La Sala Operativa della Questura ha inviato sul posto una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che, dopo aver raccolto elementi utili dal turista, ha avviato le indagini.

I poliziotti hanno notato che l’auto parcheggiata dietro a quella del turista polacco era dotata di una dash cam montata sul parabrezza. Pertanto, contattato il proprietario ed acquisite le immagini, i poliziotti hanno visionato, frame dopo frame, il video, riuscendo ad individuare chiaramente il volto dell’autore del furto e la targa dell’auto a bordo della quale si era dileguato.

In questo modo, è stato possibile ricostruire gli spostamenti effettuati dell’autovettura, riuscendo ad individuarla in movimento su via Plebiscito.

Non appena il conducente, un 34enne catanese, si è accorto della presenza dei poliziotti ha compiuto una manovra azzardata, tamponando l’auto di servizio per poi accelerare bruscamente nel tentativo di fuggire tra le vie del quartiere San Cristoforo. I poliziotti hanno inseguito l’auto con i due uomini a bordo, tra cui proprio il soggetto immortalato dalla dash cam, fino a quando sono riusciti a bloccarli definitivamente. Il 39enne, di fronte all’evidenze delle immagini, ha fornito ai poliziotti l’indicazione del luogo in cui si era liberato di tutti gli effetti rubati all’interno dell’auto del turista, in un’area della zona industriale. Effettivamente, giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato zaini e borse rubate, che sono stati così restituiti al proprietario.

I due pregiudicati, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati, il 39enne per furto aggravato e il 34enne per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e, sentito il PM di turno presso il Tribunale di Catania, sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicati per direttissima.