– Con grande orgoglio e profonda emozione, l’Associazione Casa Museo Giudice Livatino e il Comune di Canicattì daranno il via a un’iniziativa storica: l’inaugurazione del Giardino dei Giusti. Un tributo perenne a sei donne e uomini della provincia agrigentina che, con le loro azioni, hanno incarnato il valore supremo del Bene.

“Non si tratta di santi o eroi – spiega un portavoce dell’Associazione – ma di persone comuni che hanno salvato vite, ricordandoci il principio talmudico: chi salva una vita, salva il mondo intero”.

L’evento si svolgerà il 29 mattina, con raduno alle ore 10:00 presso la Casa Museo del Beato Rosario Angelo Livatino. Da lì, il corteo proseguirà verso la Villa Comunale, dove sarà ufficialmente inaugurato il giardino dedicato ai sei Giusti, le cui identità saranno svelate durante la cerimonia.

Un momento di riflessione collettiva per preservare la memoria di gesti di umanità in un’epoca che ne ha estremo bisogno. L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Associazione per promuovere i valori di giustizia e solidarietà.