“Esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri del nucleo tutela lavoro di Palermo che hanno scoperto nel corso di 16 ispezioni in altrettanti cantieri edili la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 controllati ma ribadiamo che è necessario che si rafforzi il lavoro congiunto tra tutti i soggetti preposti alla vigilanza e al controllo sulla regolarità del lavoro nei cantieri”. Lo hanno detto, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca e il segretario provinciale della Filca Cisl Palermo che aggiunge:”Ribadiamo poi con forza che si tutelino i lavoratori adottando la normativa sula salute e sulla sicurezza e come Filca siamo disponibili a mettere a disposizione le banche dati degli enti bilaterali perché solo incrociando i dati è possibile arginare i soggetti che non rispettano le regole mettendo a rischio l incolumità dei lavoratori. Bisogna infondere la cultura della legalità perché e’ soprattutto un problema culturale ed è lì che bisogna agire, potenziando anche il numero degli ispettori e vigilando sul rispetto delle regole perché solo così è possibile evitare gli infortuni e nei casi piu tragici la morte sul posto di lavoro “.