1 e 2 novembre 2025: Commemorazione dei Defunti – Disposizioni – O.S. 114/2025

Informiamo che con Ordinanza sindacale n. 114 del 21 ottobre u.s. il sindaco ha stabilito specifiche disposizioni valide in occasione della prossima commemorazione dei nostri cari defunti.

Nello specifico saranno sospese:

👉 da lunedì 27 ottobre e fino a lunedì 3 novembre le attività dei cantieri di lavoro avviati all’interno del Cimitero, con divieto assoluto di circolazione di tutti gli automezzi, ad eccezione dei mezzi di proprietà comunale. Le ditte, altresì, hanno obbligo di rimuovere il materiale eventualmente depositato per consentire il libero transito pedonale;

👉👉da lunedì 27 ottobre alla domenica 02 novembre 2025, tutte le autorizzazioni rilasciate per l’accesso con autoveicolo privato all’interno del Cimitero. Sarà predisposto, inoltre, il servizio navetta per l’accesso all’interno del Cimitero dei cittadini diversamente abili e/o autorizzati che ne hanno diritto che, per l’occasione, sarà assicurato dalla Associazione “Croce Rossa Italiana” con personale e mezzi propri dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00 nei giorni dell’1 e 2 novembre;

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il cimitero comunale sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18.

E‘ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.