Informiamo che tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al Sig. Sindaco durante il mese di novembre
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo disponibile:
• sul sito web istituzionale all’indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.canicatti.ag.it/proced…;
anche in modalità telematica cliccando sul pulsante Accedi al Servizio (autenticazione tramite SPID);
oppure richiesti tramite:
• mail all’indirizzo: ufficio.elettorale@comune.canicatti.ag.it;
• PEC all’indirizzo: ufficio.elettorale@pec.comune.canicatti.ag.it;
• ritirati presso l’Ufficio Elettorale sito in Via M. Stabile – ex Convento Badia (tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00)
Qualunque sia la modalità di presentazione, alla richiesta va allegata copia di un documento di riconoscimento (CIE, Carta Identità Cartacea, Passaporto);
Nel caso di invio tramite PEC, il presente modulo di richiesta può essere firmato con l’apposizione di firma digitale del soggetto richiedente.
