Un idea fantastica per avvicinare tuo figlio al teatro ora puoi farlo con lo spettacolo DINOSAURi ”VIVI “

Una cosa che non smette mai di affascinarci è il mistero dei dinosauri. Se potessi catturare quell’eccitazione e portarla in vita, in una storia jurassica in modo divertente. Uno spettacolo comico, interattivo, culturale e didattico, così accade il miracolo: sulla scena ecco apparire il Triceratopo il Velociraptor, il Brontosauro (Brontolina), il Tyrannosaurusrex e i suoi cuccioli, il Petosauro e il gigantesco Megaraptor . Uno spettacolo unico, diverso da tutti gli altri, spiritoso, coinvolgente , incisivo ma leggero, durante lo spettacolo verranno affrontati argomenti SUL BULLISMO e RACCOLTA DIFFERENZIATA per un mondo migliore . I dinosauri sono incredibili repliche animatronic che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche, per fornire qualcosa di veramente unico, reattivo e giocoso pronto a diventare immediatamente l’anima scena ,teneri e giocosi, mentre interagiscono con tutto il pubblico che verrà coinvolto. Adatto da 2 anni in poi

Canicattì Teatro Sociale 9 novembre spettacoli ore 16,30 e 18,30