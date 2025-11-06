“Ancora una volta assistiamo a un atteggiamento di totale inerzia da parte del Governo regionale. Un atteggiamento colpevole che lede il diritto alla salute dei siciliani”. A dirlo il vicepresidente del gruppo Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, a margine della rubrica “Interrogazioni sulla Sanità”, abbandonata oggi pomeriggio in segno di protesta da tutti i deputati dell’opposizione.

“L’Assessore Faraoni non ha dato alcuna risposta a un’interrogazione ormai datata, che riguarda la grave situazione dei microinfusori per pazienti diabetici in Sicilia – spiega Giambona -. Si tratta di uno strumento indispensabile per la salute di centinaia di persone, eppure c’è chi è in lista d’attesa da oltre un anno, come nel caso dell’ASP di Palermo. Un ritardo che rischia di compromettere le condizioni fisiche di molti pazienti”.

“Siamo mortificati due volte – aggiunge Giambona -: la prima perché le interrogazioni vengono trattate con due anni di ritardo, la seconda perché il Governo regionale non affronta i temi cruciali che riguardano la salute dei siciliani. È inaccettabile che su questioni così importanti non vengano fornite soluzioni”.

“Tra le interrogazioni rimaste ancora senza riscontro – conclude il dem – vi sono anche quelle relative alla procreazione medicalmente assistita e all’ospedale di Petralia Sottana, a conferma di un quadro preoccupante di inadempienza e disattenzione da parte del Governo regionale verso i bisogni reali della nostra comunità”.