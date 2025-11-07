La Confasi ha sottoscritto a Napoli due CCNL per il Settore del commercio, turismo e servizi terziari e rinnovato quello del settore domestico. I due significativi accordi contrattuali di valenza nazionale sono stati firmati presso la sede della Federazione Medie e Piccole Imprese (FMPI). Si tratta nello specifico del nuovo contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore del Commercio, Turismo e Servizi terziari (decorrenza 03/11/2025 – 31/12/2027) e il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente del Settore domestico (decorrenza 05/10/2024 – 04/10/2027).

Alla firma erano presenti per F.M.P.I. Antonina Terranova, per Ar.Co. (Federazione per gli Artigiani e Commercianti e P.M.I.) il delegato Giovanni Lippolis. Per la Confasi erano presenti il Presidente Antonio La Ghezza e Davide Lercara, nella qualità di componente del Comitato Tecnico Nazionale e di Presidente regionale della Sicilia. Il due nuovi contratti “rappresentano un passo significativo nel consolidamento della tutela dei lavoratori e nella valorizzazione delle relazioni sindacali tra le parti firmatarie”. Entrambi i contratti saranno depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CNEL, come previsto dalla normativa vigente. “Continuiamo a lavorare con impegno per dare ai lavoratori contratti moderni, equi e coerenti con le trasformazioni del mercato del lavoro”, ha dichiarato il Presidente Antonio La Ghezza, a margine della firma. Per Davide Lercara, infine, “ le novità riguardano principalmente gli aumenti stipendiali per i lavoratori- qualora non assorbibili- ma abbiamo voluto, al contempo tutelare le famiglie, mantenendo le tariffe in linea con i valori medi già applicati. Inoltre abbiamo lavorato per definire un inquadramento più chiaro e semplice, capace di prevenire contenziosi e garantire maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro. Tutto questo rappresenta fin qui un passo concreto per assicurare stabilità e continuità nel settore domestico”.