Leggo l’ennesimo post autocelebrativo dell’amministrazione Terrana, che cerca di scaricare su fantomatiche “incurie” del passato un crollo che ha cause ben precise e attuali.



L’AMMINISTRAZIONE MENTE SAPENDO DI MENTIRE.

Sanno benissimo, perché accertato da tecnici seri e non da comparse prese a caso, che quel muro non è crollato per motivi strutturali o per la pioggia. Il muro è stato fatto bene e sono stati realizzati correttamente anche gli sfioratori.

È crollato a causa di un canale di scolo realizzato da un privato, che ha caricato con un’enorme pressione il muro stesso fino a farlo cedere.

Un canale che prima non esisteva, come dimostrano chiaramente le foto del maggio 2021 e del maggio 2025, ma che è invece chiaro e visibile proprio nel video caricato dallo stesso sindaco.

Invece di fare propaganda sulla “sicurezza”, l’amministrazione risponda a una domanda semplice e spietata:

il Sindaco chiederà il risarcimento del danno al privato cittadino che ha causato il crollo? O si preferisce tacere e continuare a incolpare il passato per coprire le responsabilità presenti?

E visto che l’amministrazione è così loquace nel cercare colpevoli immaginari, ne approfitto per chiedere al Sindaco una sua dichiarazione sulle gravissime vicende che stanno investendo la Sicilia, il SUO partito e i SUOI riferimenti politici.

O il silenzio su questi temi è d’obbligo, mentre si fa la voce grossa per un muretto crollato per colpa altrui?

Infine, la fiera dei finanziamenti. Bello sbandierare milioni arrivati a Campobello.

Ma ai campobellesi vogliamo dire la verità?

Quanto costeranno realmente ai cittadini tutti questi finanziamenti?

Quali ipoteche stiamo mettendo sul futuro di Campobello solo per un po’ di propaganda oggi?

QUALE PREZZO STA PAGANDO CAMPOBELLO?

Campobello non sta cambiando pagina.

Sta solo assistendo a uno spettacolo di fumo negli occhi per nascondere l’inadeguatezza.

“Dove qualcuno vuol far vedere la luce, io vedo UN PROFONDO BUIO”

Gianni Picone