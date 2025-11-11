Il Pd presenta il progetto “”Segnala Campobello””, una piattaforma online per segnalare “”problemi e disservizi nel territorio in modo libero, semplice e anonimo””. Le segnalazioni saranno portate in Consiglio Comunale dal consigliere Pd Antonio Pitruzzella.

“Da oggi, la tua voce conta di più”.

La segreteria cittadina ha annunciato il lancio del progetto, nuovo strumento digitale creato dai Dem. L’obiettivo è quello di “”dare voce ai cittadini e offrire un canale diretto per segnalare disservizi e criticità sul territorio””.

Giovanni Blanda