Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, ha nominato capo di gabinetto Carmen Madonia. Nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1993, Madonia ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica
Funzione pubblica, Carmen Madonia nominata da Schifani capo di gabinetto
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
In cantina con droga e un fucile a canne mozze, arrestato un 16enne
La Polizia ha arrestato un giovane catanese di 16 anni con droga e un fucile a canne mozze. Lo scorso fine settimana, durante...
49enne scomparso misteriosamente, avviate ricerche
Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo di 49 anni a Castelbuono (Palermo). I familiari non avendo più notizie hanno...
Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, iniziative ad Agrigento e Favara
La terza domenica del mese di novembre si celebra la “Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada“, giornata dedicata al ricordo delle persone...
Incidente stradale sulla statale 115 per Ribera: un morto
Un incidente mortale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, in località Giardinallo, nei pressi del bivio Seccagrande di Ribera. A...
Furto in un bar a Camastra, rubate sigarette e svuotate slot machines
Furto nel bar “La Sosta” lungo la strada provinciale 410 in territorio di Camastra. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale e prendere...
Campobello di Licata, Per ragazzi e giovani: Si parlerà di Mistagogia
Promosso un ciclo di incontri per ragazzi e giovani della comunità a Campobello di Licata, sulla mistagogia, per la loro crescita spirituale. Il...
Campobello di Licata, tutto pronto per la consegna delle scuole messe in sicurezza
Si svolgerà il 17 novembre a partire alle ore 10 a Campobello di Licata la cerimonia di consegna degli Istituti scolastici messi in sicurezza...