Continuano sul territorio agrigentino le verifiche a tutela della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori. In data 11 novembre, ad Agrigento, all’interno di un cantiere dove operavano 3 imprese sono stati trovati al lavoro 7 operai. Una delle 3 ditte occupava 1 lavoratore in nero su 2 in organico: per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero è stato adottato a carico del datore di lavoro un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di euro 2.500,00. Inoltre, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per l’ omessa formazione in materia di sicurezza e per l’assenza, in alcuni punti dei solai, di idonei parapetti e tavole fermapiede.

Sono state elevate ammende per euro 3.986,75. Nei confronti di una delle altre 2 ditte presenti in cantiere, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per la mancanza di parapetti e tavole fermapiede nelle aperture dei muri prospicienti lo scavo, con ammende per euro 711,92. In data 13 novembre, sempre ad Agrigento, all’interno di un esercizio commerciale è stato trovato 1 lavoratore in nero su 3 lavoratori presenti, e sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto sopra, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di euro 2.500,00 Per l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l’omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei lavoratori è stato adottato un provvedimento di prescrizione e ammende per euro 3.274,83.