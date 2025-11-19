Ennesimo incidente sul lavoro. Un agricoltore di 62 anni di Menfi è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando nel suo appezzamento di terreno in Contrada Cinquanta. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per spostare il trattore ed estrarre la vittima; presenti anche i Carabinieri.
