Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi interventi sulle strade provinciali n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea e n. 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali. E’ stato pubblicato infatti sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it (sez.gare e appalti) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo queste due strade interne, interessate da un consistente flusso di veicoli. L’importo a base d’asta è di 490.000,00 euro più Iva, compresi 14.700 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali, dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna dei lavori, finanziati con fondi statali di cui al D.M. del 5/5/2022 – programma sessennale 2024/2029.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 15 dicembre 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, trattandosi di procedura di gara integralmente telematica e con inversione procedimentale, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 16 dicembre 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16420