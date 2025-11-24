“La natura vince sempre! Come era facilmente prevedibile è crollata nuovamente la pista ciclabile di San Leone. Senza gli interventi in mare per frenare le mareggiate, l’erosione costiera si è aperta un varco ed ora a rischiare seriamente è l’asfalto del Viale delle Dune. Servono immediatamente gli interventi annunciati dalla Regione, dal Genio civile e dal comune.” Queste le parole di Claudio Lombardo dell’associazione MareAmico Agrigento che più volte ha lanciato l’allarme chiedendo interventi certi per evitare il crollo della pista ciclabile.