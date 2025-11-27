Importante riconoscimento per l’oculata gestione delle risorse pubbliche per l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina, guidata dal sindaco Francesco Cacciatore. L’Ente è stato infatti ammesso al riparto delle somme assegnate dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per i comuni riconosciuti “virtuosi” nella gestione finanziaria.

Il dato che ha permesso questo successo è l’eccezionale incremento del 16,72% registrato nella riscossione dei tributi propri nel corso del 2024. Questo risultato ha portato nelle casse comunali un premio di € 81.438,06 di premialità, rendendo Santo Stefano Quisquina l’unico ente in tutta la provincia di Agrigento a raggiungere tale traguardo.


L’Amministrazione Cacciatore ha sottolineato come l’obiettivo raggiunto sia il frutto di un lavoro mirato, finalizzato a fronteggiare la grave crisi economico-finanziaria che affligge molti enti locali siciliani, un trend che vede aumentare purtroppo il numero di Comuni in dissesto e predissesto.

Le misure chiave che hanno portato a questo risultato di virtuosità includono: l’implementazione dell’attività accertativa e il conseguente recupero dell’evasione fiscale, garantendo maggiore equità tra i contribuenti e l’approvazione tempestiva degli strumenti finanziari (Bilancio di previsione e Rendiconto), rispettando i termini previsti dalla legge e garantendo la massima trasparenza.

“Questo risultato testimonia l’impegno di tutta l’amministrazione nel garantire una gestione finanziaria trasparente e virtuosa – ha dichiarato Cacciatore -. Ciò ci permetterà di continuare a investire nel futuro del nostro Comune, offrendo ai cittadini servizi migliori e promuovendo uno sviluppo sostenibile. Il premio in denaro non è solo una cifra, ma un ulteriore riconoscimento di virtuosità per la comunità, che ora potrà contare su risorse aggiuntive da re-investire direttamente nei servizi ai cittadini e nella promozione dello sviluppo locale. Il Comune di Santo Stefano Quisquina si conferma così un modello di buona prassi amministrativa in un panorama regionale spesso caratterizzato da difficoltà finanziarie”.

