

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”A Palermo ho avuto il piacere di partecipare, insieme ai miei assessori al ramo, Rocco Carlisi e Giovanni Di Caro, alla firma di un importante percorso che vede protagonisti i nostri territori: amministrazione condivisa, democrazia partecipativa, Patto di collaborazione sperimentale intercomunale e Patti educativi di comunità.

Un momento significativo che abbiamo condiviso con il Presidente regionale di Anci Sicilia, in un anno particolarmente speciale per il capoluogo, Palermo Capitale Italiana del Volontariato””.

Aggiunge: “”Sono orgoglioso di annunciare che anche il Comune di Ravanusa ha ufficialmente sottoscritto il Patto, confermando la nostra volontà di costruire una comunità sempre più partecipata, aperta e inclusiva. Un passo avanti concreto verso un modello di governance che valorizza cittadini, associazioni e istituzioni nel lavorare insieme per il bene comune.

Continuiamo su questa strada con impegno e visione””.

Giovanni Blanda