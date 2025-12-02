Tragedia a Licata. Trovata morta una donna all’interno della sua abitazione in via Piano Quartiere. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I pompieri hanno forzato la porta e hanno trovato l’anziana senza vita. Il decesso è stato constatato dal medico legale. L’intervento si è reso necessario poiché la donna non rispondeva da ieri alle chiamate dei familiari e dei vicini.
Da giorni non risponde alle chiamate dei familiari, anziana trovata morta in casa
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
“Trame di blu”: al via il nuovo progetto del comune di ravanusa per l’inclusione...
Prende ufficialmente avvio “Trame di Blu”, il progetto promosso dal Comune di Ravanusa e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia,...
Bici elettriche trasformate in scooter, 40mila euro di sanzioni a Palma di Montechiaro
Il personale del Commissariato di Palma di Montechiaro, insieme agli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Agrigento e del Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì,...
Canicattì in lutto: addio a Elisea, la sedicenne strappata troppo presto alla vita
Una notizia che ha spezzato il cuore di un’intera comunità: Elisea Giardina, la vivace studentessa di 16 anni della classe 3E del...
Campobello di Licata, Ti sto a cuore
I cittadini di Campobello di Licata hanno apprezzato l’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale, in sinergia con la Misericordia e con il patrocinio dell’OPI di AGRIGENTO (Ordine...
Campobello di Licata, Novena dell’Immacolata
“Giornata dei malati e degli ammalati” è il tema del quarto giorno (Martedì) della novena dell’Immacolata Concezione. Nella Chiesa di Gesù e Maria,...
17enne picchiato dal branco ad Agrigento
Un diciassettenne agrigentino è stato aggredito con calci e pugni da almeno quattro persone che lo hanno lasciato ferito per terra. È successo nella...
Tenta di adescare bambino in una sala giochi, indagato 64enne
Avrebbe tentato di adescare un bambino di nove anni in una sala giochi prima regalandogli due euro per seguirlo da solo in un vicolo...