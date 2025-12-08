

Una coppia di fidanzati ha avuto un violento diverbio in strada a Canicattì, nei pressi di corso Umberto I. Al culmine della lite, l’uomo ha strappato la borsa dalle mani della donna, che conteneva circa 500 euro in contanti.

Protagonisti un operaio 40enne del posto e la sua fidanzata 25enne, disoccupata. Dalle prime ricostruzioni, i due hanno iniziato a discutere animatamente in pubblico; la situazione è poi degenerata con insulti e spintoni.

A quel punto l’uomo ha sottratto la borsa alla ragazza, che ha provato inutilmente a riprendersela. Poco dopo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno rintracciato il 40enne e lo hanno denunciato per furto.