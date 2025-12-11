Prosegue l’azione congiunta dei Deputati Regionali Angelo Cambiano (Movimento 5 Stelle), Michele Catanzaro (Partito Democratico), Ismaele La Vardera (Controcorrente), dei senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante (Movimento 5 Stelle) e delle deputate Ida Carmina (Movimento 5 Stelle) e Giovanna Iacono (Partito Democratico) per accendere nuovamente i riflettori sull’emergenza ambientale dell’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia, dove – a quasi due anni dal devastante incendio – i rifiuti combusti risultano ancora ammassati ed esposti agli agenti atmosferici.

I tre parlamentari regionali annunciano per giovedì 11 dicembre alle ore 15:30 un sopralluogo ufficiale presso l’impianto, volto a verificare direttamente le condizioni dell’area e a documentare il perdurante immobilismo istituzionale, che continua a configurare – denunciano – «una potenziale bomba ecologica» e un grave rischio per la salute pubblica.

A seguire, insieme ai deputati nazionali e ai senatori, alle ore 17:30 si terrà un punto stampa presso il circolo del Partito Democratico di via Asmara, a Licata, durante il quale verranno illustrate le iniziative politiche e istituzionali per porre fine all’immobilismo ed ottenere la bonifica e la messa in sicurezza definitiva dell’area.

«Non possiamo accettare altri rinvii né l’indifferenza di chi avrebbe dovuto intervenire da mesi – dichiarano i promotori –. L’impianto Omnia non è solo un problema locale, ma una ferita ambientale che riguarda l’intera Sicilia. Il sopralluogo e il punto stampa di oggi rappresentano un nuovo passo per chiedere con forza interventi immediati e una bonifica risolutiva: i cittadini meritano sicurezza, trasparenza e un territorio libero da rischi ambientali».