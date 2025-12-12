AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini rende noto che, a seguito delle notizie circolate negli ultimi giorni in merito a presunte irregolarità dei parametri batteriologici dell’acqua a Canicattì, sono stati eseguiti ulteriori campionamenti e relative analisi presso punti sensibili della rete e delle cisterne di servizio.

In particolare:

• un primo prelievo è stato effettuato in data 10/12/2025 ore 17:00 presso il punto rete caserme Carabinieri/Vigili Urbani/Vigili del Fuoco (Rapporto di prova n. 2851/25, emissione 11/12/2025)

• successivamente, in data 11/12/2025 sono stati effettuati campionamenti presso i seguenti punti:

1. Punto rete caserme Carabinieri/Vigili Urbani/Vigili del Fuoco (Rapporto di prova n. 2845/25, prelievo 11/12/2025 ore 09:45)

2. Punto rete via Alcide De Gasperi n. 161 (Rapporto di prova n. 2849/25, prelievo 11/12/2025 ore 10:30)

3. Punto rete via Armando Diaz n. 7B (Rapporto di prova n. 2850/25, prelievo 11/12/2025 ore 10:35)

4. Cisterna Comando Compagnia Carabinieri (Rapporto di prova n. 2844/25, prelievo 11/12/2025 ore 09:30)

5. Cisterna caserma Vigili Urbani (Rapporto di prova n. 2846/25, prelievo 11/12/2025 ore 09:55)

6. Cisterna caserma Comando Vigili del Fuoco (Rapporto di prova n. 2848/25, prelievo 11/12/2025 ore 10:15)

Tutti i rapporti citati riportano esiti conformi per i parametri microbiologici analizzati, con Batteri coliformi = 0 UFC/100 ml ed Escherichia coli = 0 UFC/100 ml, oltre a valori chimico-fisici senza variazioni anomale (es. torbidità contenuta), con riferimenti al D.Lgs. 18/2023.

La Presidente del CdA AICA, Dott.ssa Danila Nobile, dichiara: “Abbiamo agito con tempestività e trasparenza. I controlli effettuati da AICA nei punti indicati – rete e cisterne delle principali caserme e in ulteriori punti della città – hanno dato esito conforme. Per noi la tutela della salute pubblica non è uno slogan: è una responsabilità quotidiana. Continueremo a monitorare e a collaborare con tutte le istituzioni competenti, ma respingiamo ogni rappresentazione approssimativa o allarmistica che non trovi riscontro nei dati.”

Il Direttore Generale Ing. Fiorino aggiunge: “Le analisi effettuate secondo procedure e metodi indicati nei rapporti di prova confermano l’assenza di criticità nei parametri microbiologici verificati nei campioni prelevati. AICA proseguirà con ulteriori verifiche, se richieste o ritenute necessarie, e garantirà ogni forma di collaborazione tecnica per un quadro definitivo e condiviso.”

AICA ribadisce infine la disponibilità a confronto istituzionale e a fornire ogni documentazione utile agli enti competenti, confermando l’impegno a mantenere informata la cittadinanza con comunicazioni basate su riscontri analitici e non su ricostruzioni parziali.