Cari Concittadini,

desidero porre fine all’ingiustificato clima di allarme generato in queste ore.

Vi comunico ufficialmente che stamane ho ricevuto le risultanze delle analisi effettuate d’urgenza dall’AICA su mia disposizione da cui risulta che la fornitura idrica destinata alla sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco è perfettamente conforme ai parametri di legge.

Tali risultanze smentiscono in modo incontrovertibile qualsiasi ipotesi di inquinamento o pericolo per la salute.

Confermo, pertanto, che la sede del distaccamento è pienamente operativa e sicura, e ribadisco con forza che la sicurezza della nostra comunità non è mai stata a rischio.

Fatta chiarezza su questo, respingo al mittente i goffi tentativi di costruire su tale notizia infondata sterili polemiche politiche relative alla realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco nella nostra Città.

Come ho già detto in un precedente intervento, abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi con i rappresentanti dei Vigili del Fuoco ed avviato tutte le pratiche amministrative di nostra competenza.

Vi sono altri Enti coinvolti della definizione di tale procedura ed invitiamo gli esponenti dei partiti politici intervenuti sulla vicenda, invece di tentare di cavalcare inutili allarmismi e notizie infondate, di interloquire con l’amministrazione comunale al fine di portare avanti le istanze della cittadinanza nelle sedi istituzionali regionali e nazionali dove i partiti che rappresentano ricoprono importanti ruoli di governo.

A fronte di quanto accaduto mi riservo di attivare ogni opportuna azione nelle sedi competenti per accertare le responsabilità di chi ha procurato questo gravissimo e infondato allarme alla popolazione.

Vincenzo Corbo