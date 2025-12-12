Non ce l’ha fatta a riprendersi dal drammatico incidente in moto. Cristian Desi, 28 anni, attaccante catanese è deceduto ieri sera all’Ospedale Cannizzaro di Catania dove si trovava in stato di coma dopo il sinistro stradale che si è verificato nella zona di via dell’Amore-Il Faro a Catania.

Una notizia tragica che lascia sgomenti tutto il mondo del calcio. Desi nel corso della sua carriera aveva giocato anche nella Sancataldese e nel Canicattì, contribuendo con impegno e professionalità ai successi dei rispettivi spogliatoi e lasciando ovunque un ricordo positivo sia come atleta sia come compagno di squadra. La sua scomparsa ha scosso l’intero ambiente sportivo locale e le comunità dei club che lo hanno visto protagonista.

Il 28enne lascia la moglie, che aspettava il loro primo figlio.