

L’Associazione ASD “Quelli del Venerdì”, in collaborazione con il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, organizza per domenica 14 dicembre 2025, alle ore 10:30 presso lo Stadio Comunale “Saraceno” di Ravanusa, l’evento benefico “Un Calcio che Dona”: una partita di calcio amichevole tra la squadra dell’associazione e una rappresentativa del personale sanitario dell’Ospedale.

L’iniziativa ha finalità esclusivamente benefiche: l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di apparecchiature elettromedicali per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Canicattì, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini del territorio.

Il promotore dell’iniziativa è il dott. Antonio Giannini, medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Barone Lombardo”, che ha fortemente voluto l’evento coinvolgendo sia il personale ospedaliero sia l’associazione sportiva.

Il dott. Giannini ha dichiarato: «Questo evento nasce dal desiderio di trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà verso il nostro Pronto Soccorso. Lavoriamo ogni giorno per garantire cure tempestive e adeguate: poter migliorare le attrezzature significa migliorare la vita dei nostri pazienti e di tutta la comunità.»

La partita vedrà in campo una squadra composta da personale sanitario dell’Ospedale a testimonianza dell’unità e dell’impegno dell’intera struttura ospedaliera.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Ravanusa e con il supporto di numerose aziende del territorio, che hanno contribuito generosamente alla raccolta fondi.

L’invito da parte degli organizzatori è di partecipare numerosi a questa partita che unisce sport, solidarietà e comunità.