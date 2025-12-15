“Si coglie con estremo apprezzamento l’operato in qualità e tempistica esperito da codesta autorità comunale, in attenzione al Comando ed al territorio”. Sono queste le parole dell’ingegnere Calogero Barbera comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento contenute in una lettera che è stata inviata all’amministrazione comunale di Canicattì guidata dal sindaco Vincenzo Corbo. La vicenda è legata alla presunta presenza di acqua non potabile all’interno del locale distaccamento dei pompieri che si trova in contrada Carlino. Le analisi successive realizzate da Aica e commissionate dal sindaco hanno poi appurato che si trattava di un falso allarme. Adesso la lettera del comandate provinciale Barbera che oltre all’amministrazione comunale è stata inviata anche alla Prefettura, alla direzione regionale della Sicilia e al centro operativo nazionale dei vigili del fuoco informando gli organi in questione che al distaccamento di Canicattì tutto è perfettamente in regola apprezzando allo stesso tempo l’operato dell’amministrazione Corbo.