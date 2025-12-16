ballot box, box, poll, election, vote, ballot, voting, choice, casting, box, poll, election, election, vote, vote, vote, vote, vote, votingCampobello, Istituto della “”Democrazia partecipata””, si vota anche Martedì al Comune per 2 progetti
Le elezioni Ammnistrative non c’entrano.
Si vota per l’istituto della “”Democrazia Partecipata””.
La consultazione popolare ha luogo martedì 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, dopo la prima tornata di ieri (Lunedi). Possono esprimere il voto tutti i residenti del Comune che hanno compiuto il 16° anno di età, apponendo una sola preferenza. Il seggio elettorale sarà allestito presso il Palazzo Municipale. Sarà possibile votare per i seguenti progetti: “Campobello Si-Cura” e “”Lotta al randagismo, sterilizzazione dei cani e gatti”.
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE