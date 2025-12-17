

Ancora una volta l’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” si conferma una realtà scolastica capace di distinguersi per qualità educativa, impegno civile e risultati di alto profilo. Gli studenti dell’istituto hanno infatti ottenuto prestigiosi riconoscimenti nella II edizione del Concorso regionale “Calogero Marrone – Un eroe come compagno di banco: saper resistere ieri e oggi”, iniziativa promossa in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Il concorso, dedicato alla figura di Calogero Marrone, eroe favarese riconosciuto Giusto tra le Nazioni per aver salvato centinaia di ebrei durante le persecuzioni nazifasciste, si pone come un’importante occasione di educazione civica e memoria storica, invitando le giovani generazioni a riflettere sui valori della solidarietà, del coraggio e della responsabilità individuale.

A brillare in modo particolare è stato Valerio Domenico Condello, alunno della classe II C, che ha conquistato il primo posto assoluto nella Sezione Video della Scuola secondaria di primo grado con l’elaborato “Oltre l’indifferenza”, distinguendosi per profondità di contenuti e maturità espressiva. Un risultato che rappresenta il punto più alto di una partecipazione ampia e qualificata dell’IC Rapisardi, che ha collezionato numerosi premi anche nelle altre sezioni del concorso.

Nella Sezione Poesia, il secondo posto è andato a Daniel Costa (III B) con “La torcia nell’oscurità”, mentre il terzo posto è stato conquistato da Gioacchino Di Gioia (III B) con “Custode di umanità”. Ottimi risultati anche nella Sezione Saggio breve/Racconto/Narrativa, con il secondo posto di Gaia Di Raimondo (III A) grazie al testo “L’istante che cambiò tutto” e il terzo posto di Ginevra Amato (III B) con “Gesti di quotidiana speranza”. Nella Sezione Video, infine, il terzo posto è stato assegnato agli studenti A. Mantione, I. Savitteri, E. Puccio e G. Terranova (III C) per l’elaborato “Calogero Marrone, Giusto tra le Nazioni”.

Alla base di questi risultati c’è un percorso didattico strutturato e condiviso, coordinato dalle docenti Giusy Attardo e Maria Corsello, che hanno guidato tutti gli studenti coinvolti in un lavoro approfondito di ricerca, riflessione e produzione consapevole, trasformando il concorso in una vera esperienza formativa.

Per i primi classificati, tra cui Valerio Domenico Condello, è previsto anche un viaggio formativo nei luoghi legati alla figura di Calogero Marrone, esperienza di grande valore umano e storico.

La cerimonia di premiazione si è svolta, martedì 16 dicembre, nella suggestiva Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, alla presenza di dirigenti scolastici, docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Dopo i saluti ufficiali, sono intervenuti – tra gli altri – il sindaco Antonio Palumbo e i presidenti della Fondazione Marrone e dell’A.N.P.I. Un momento non solo celebrativo, ma anche di intensa riflessione collettiva, che ha rinnovato soprattutto tra i più giovani l’impegno a costruire una società più giusta, consapevole e solidale, nel solco dell’esempio lasciato da Calogero Marrone.